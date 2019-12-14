سكان شارع أحمد سالم يستغيثون: هنقع في البالوعات

يعانى أهالى شارع أحمد سالم، أرض اللواء، يمين المحور من عدم تغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحي، بالإضافة إلى تعدد الكابلات الكهربائية المتواجدة بالشارع التى تحتاج إلى صيانة ومتابعة فنية مستمرة.





يقول سيد فخرى ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : إن المسؤلين لهم كل الشكر في محاولتهم للتطوير، والاهتمام واحنا هنا مبسوطين، لكن القائمين على العمل بيعملوا حاجة ويسيبوا حاجة، بمعنى أنهم بيغيروا الصرف ومواسير المياه وشالوا البلاط اللى المفروض لسه راكب ومافيش ولا غطاء للبالوعات ، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء ونناشد المسئولين حل هذه المشكلات .





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