تصرف غريب من أم بحفل زفاف ابنتها يثير الجدل على مواقع التواصل.. شاهد

أثار تصرف غريب أقدمت عليه سيدة في حفل زفاف ابنتها موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، وانتقدها العديد من الرواد، حيث قامت الأم بارتداء فستان أبيض يبدو كأنه فستان زفاف، خلال الحفل.



وأوضح تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية أنه تمت مشاركة لقطة من حفل الزفاف على موقع "فيس بوك"، شوهدت فيها العروس وهي تقف بين زوجها ووالدتها، كما ظهر في الصورة عدد من أفراد العائلة والأصدقاء.



وأثار الفستان الأبيض الذي اختارته والدتها ذهول الرواد، حتى أن العديد منهم لم يتمكنوا من معرفة أي منهما العروس، خاصة وأن فستان الأم كان مشابهًا إلى حد ما لفستان ابنتها، فضلًا عن أنه كان بالكاد يمكن رؤية العروس في صورة الزفاف.



وأشار أحد الرواد إلى أنه اعتقد في البداية أن الأم هي العروس، مضيفًا أنها قد سرقت منها الأضواء في هذه اللقطة، وألقى آخر اللوم على مصور الزفاف كونه لم يهتم بأن يبرز العروس بشكل جيد في الصورة الجماعية، وتساءل آخرون عما إذا كان ذلك الحفل في الأساس حفل زفاف مزدوج، تحتفل فيه الأم وابنتها بالزواج.



ولم تتم الإشارة إلى مكان إقامة حفل الزفاف الذي شهد هذا الموقف.