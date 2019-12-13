منتدى شباب العالم يعقد ورشة بعنوان نموذج محاكاة تيارات متبادلة



منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.



بدأت، ورشة نموذج محاكاة: تيارات متبادلة (محور السلام)، وأدارت الورشة نادين حسن، رئيس رابطة خريجي البرلمان الألماني، ضمن ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.خلال الورشة تم عرض سيناريو افتراضي لأزمة وتم عرضها على المشاركين الذين توصلوا إلى عدد من المقترحات وبعد التصويت تم الاتفاق على حل نهائي يرضي جميع الأطراف، بهدف تدريب الشباب على التعامل مع الأزمات وإيجاد حلول لها بالإضافة إلى مهارات الحوار السلمي والتفاوض البناء.في ختام الورشة اتفق عدد كبير من الحضور على أهمية نموذج المحاكاة ودوره في حل الصراعات من خلال تعلم لغة الحوار والتفاوض وتقبل الرأي الآخر.