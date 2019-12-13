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توك شو

شاهد| عمرو أديب يبكى على الهواء

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:28 م
الاعلامى عمرو أديب
الاعلامى عمرو أديب
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قسم التوك شو
بكى الإعلامي عمرو أديب على الهواء خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" المعروض على فضائية "إم بي سي مصر" وذلك بسبب وفاة مخرج البرنامج شريف السقا.

وأهدى الاعلامى عمرو أديب الحلقة الى روح المخرج الراحل قائلا: "أنا بشتغل مع المخرج شريف السقا من عشرين سنة ومش مستوعب غياب شخص من وسطنا فجأة".

وتابع قائلا: معلش مقدرتش امسك دموعي .. المخرج شريف السقا صوته دائما كان فى ودانى وهو بيوجهني طول الحلقة.

ودعا الإعلامي عمرو أديب إلى الالتفات بخطورة وارتفاع معدل الحوادث فى مصر، قائلا "عندنا الحادثة بموتة".
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