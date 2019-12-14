حبس عاطل وعامل قتلا شابا سعوديا فى القاهرة

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة، حبس عاطل وعامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل شاب سعودى داخل شقته بمنطقة النزهة بهدف سرقته.



البداية كانت ببلاغ تلقاه المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة بالعثور على جثة راجح الحارثي سعودي الجنسية 25 سنة مقيم بشقة مستأجرة بدائرة القسم مسجاة بحجرة النوم بكامل ملابسه وتبين من مناظرة الجثة وجود طعنات متفرقة بمنطقة الصدر والبطن ووجود آثار خنق حول الرقبة و سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود متعلقاته الشخصية .



وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية أن القتيل راجح الحارثي حضر الى مصر واستأجر الشقة من خلال مكتب تسويق عقارى وسابقة إبلاغ المكتب اعتزامه المغادرة .



فقد أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة عن تحديد مرتكبي الواقعة عامل "سن 22 مُقيم مركز سنورس بالفيوم" وعاطل "سن 23 مُقيم شارع ترعة الزمر بالجيزة".



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما .



بمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا لارتكابهما الواقعة ، وقررا بتعرفهما على المجنى عليه عن طريق شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واتفقا على التقابل معه بالشقة محل الواقعة يومى 7 ، 8 الجارى .



وقام المتهمان بمحاولة تخديره عن طريق تناول المواد الكحولية بقصد سرقته عقب علمهما بنيته العودة إلى دولته إلا أنه لم يتأثر بمحاولتهما لتخديره فقاما بإفتعال مشاجرة معه قام خلالها المتهم الثانى بشل حركته عن طريق خنقه بملائة سرير.



وقام المتهم الأول بطعنه عدة طعنات مستخدمًا سلاح أبيض "سكين" مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته وعقب ذلك قاما بسرقة متعلقاته والتخلص من الملابس التى كانا يرتديانها والسكين المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائهم بقطعة أرض بمنطقة السندباد دائرة قسم النزهة .



تم بإرشاد المتهمين ضبط متعلقات المجنى عليه عدد 2 هاتف محمول - حذاء رياضى - بعض الملابس بمسكن المتهم الأول تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

