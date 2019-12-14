حبس عاطلين لاتجارهما فى الاستروكس بالسلام

قررت نيابة السلام الجزئية حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة كيلو استروكس.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بضبط مباحث قسم شرطة السلام ثان، "ح. ا". ف" 21 سنة عاطل، و" م. ه. ن" 22 سنة عاطل، اثناء تواجدهما بدائرة القسم مستقلان السيارة رقم ب ج ج 847 ماركة رينو فلوانس فضى اللون "ملك الأول " وبحوزتهما "كيلو جرام استروكس،



كيس بداخله مادة البودر التي تستخدم في تصنيع مخدر الاستروكس،ميزان حساس، زجاجة من مادة الأسيتون، مبلغ مالي 1100 جنيه، 2 هاتف محمول".



وبمواجهتهما بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، بقصد التصنيع والاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

