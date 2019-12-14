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مرأة

احرص على تناولها.. 8 أطعمة مفيدة للحفاظ على النظر

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
أحرص على تناولهم
أحرص على تناولهم فورا ..8 أطعمة مفيدة للحفاظ على النظر
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أسماء عبد الحفيظ
يجهل العديد من الأشخاص فوائد الغذاء فى صحة العين وأنه يلعب دورا كبيرا فى الحفاظ على النظر، بجانب اتباع طرق الوقاية، والحرص على الكشف الفورى؛ عند الشعور بتعب أو تغير فى العين أو النظر.

وكشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير، عن أبرز 8 أطعمة غنية بالمواد الغذائية لتعزيز صحة العين.

السمك :
وبالاخص ،التونة ،السالمون ،السردين ،الأنشوجة ، السمك المملح .

المكسرات والبقوليات :

المكسرات غنية أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية. وتحتوي أيضًا على مستوى عالٍ من فيتامين E ، الذي يمكن أن يحمي العين من الأضرار المرتبطة بالعمر.

ثمار الحمضيات :

ثمار الحمضيات غنية بفيتامينات "C و E " وهى تحمى العين.

الخضروات الورقية :

تعتبر مصدرا جيدا لفيتامين c الذى يحمي العين ،مثل ،السبانخ ،الكرنب ، الملفوف .

الجزر :

يحتوى على فيتامين (أ) والذي يلعب دورا أساسيا في الرؤية. وهو مكون من بروتين يسمى رودوبسين ، يساعد الشبكية على امتصاص الضوء.


البطاطا الحلوة :

مصدر جيد لفيتامين هـ المضاد للأكسدة.

البيض :

البيض مصدر ممتاز للوتين وزياكسانثين ، مما يمكن أن يقلل من خطر فقدان البصر المرتبط بالعمر ،كما أنه مصادر جيدة للفيتامينات C و E ، والزنك.

الماء :
تعتبر المياة ضرورة جدا لصحة الجسم ككل وبالأخص العين .
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