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رياضة

أخبار الزمالك | أول قرار من الأبيض بعد صفعة كهربا | كواليس التفاوض مع كريم العراقي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
عمر سلامة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار امس الجمعة 13 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:

أول قرار من الزمالك بعد توقيع كهربا لـ الأهلي
تمسك مسئولو نادي الزمالك بشكواهم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق والمنضم حديثُا لصفوف النادي الأهلي.

هدف بيراميدز يمنح محمود علاء رقما قياسيا جديدا مع الزمالك
منحت ركلة الجزاء التى سددها محمود علاء مدافع الزمالك فى مرمى أحمد الشناوى حارس نادي بيراميدز معلنا عن تقدم الفريق الأبيض بالهدف الثانى فى اللقاء الذى جمع الفريقان أمس فى الجولة السابعة للدورى، رقما قياسيا للاعب القلعة البيضاء .

كواليس تفاوض الزمالك مع كريم العراقي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن كريم العراقى الظهير الأيمن للمصرى البورسعيدى والمنتخب الأوليمبى، دخل دائرة اهتمامات القلعة البيضاء لضمه، فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير.

الشيشيني يعدد مكاسب فوز الزمالك على فريق شباب النادي وديا
أكد سامي الشيشيني المدرب العام لفريق الزمالك أن مواجهة اليوم أمام فريق الشباب كانت مفيدة للغاية،مشيرا إلى أن الجهاز الفني اطمأن على اللاعبين البدلاء والغائبين عن مواجهة بيراميدز كما كانت فرصة جيدة للجهاز الفني لمشاهدة لاعبي فريق الشباب، لافتا إلى أن المدير الفني حرص على متابعة العديد من اللاعبين من أجل انتقاء أفضل العناصر والاستعانة بها خلال الموسم الحالي.

عضو مجلس الزمالك ينتقد تعامل الإعلام مع انتقال كهربا لـ الأهلى
أبدى حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك استيائه الشديد من طريقة تناول وسائل الإعلام لقضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق مع النادي الأهلي.
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