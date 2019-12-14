عائلة طلعت زكريا: لا نعلم مصير دوره فى الجزء الثانى من فيلم حريم كريم

كشف أبناء الفنان الراحل طلعت زكريا عن سعادة والدهم الراحل عندما تحدث مع المخرج على إدريس لتحضيرهم للجزء الثانى من فيلم حريم كريم.



وقال عمر طلعت زكريا خلال مقابلة مع برنامج عرب وود ان النجم مصطفى قمر تحدث معه عن تحضيرات للجزء الثانى من الفيلم وكان يتمنى تقديم دور مختلف إلا أنه لا يعلم مصير الدور الذي كان يؤديه والده في الفيلم.



كشف عمر نجل الفنان الراحل طلعت زكريا، عن تقديم فيلم يحكى عن قصة مراحل من حياة والده.



يذكر أن طلعت زكريا انتهى قبل وفاته من تصوير فيلم بعنوان "بعد الخميس"، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من ‏إخراج ‏المخرج ‏السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد‎.



ورحل طلعت زكريا عن عالمنا بعد رحلة مع المرض، بعد رحلة عطاء كبيرة قدم خلالها عدد كبير من الأدوار المميزة