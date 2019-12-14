شاهد.. دخان كثيف يتصاعد الى السماء بسبب حريق داخل شقة بـ عين شمس

اندلع، حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات فى الأرواح.



تلقت قوات الحماية المدنية بعين شمس، بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس.



على الفور هرعت سيارات الإطفاء ورجال الشرطة للوقوف على ملابسات الحريق، وتم التعامل مع النيران قبل امتدادها لباقي العقارات المجاروة، ولم يتبين سبب اندلاع الحريق.



وأوضحت المعاينة الأولية، أن العقار الذي التهمته النيران مكون من 7 طوابق حيث التهمت النيران الشقة في الطابق الأخير وتبين انه التهمت جميع محتوايتها بالكامل و في الدقائق الاولي من اندلاع الحريق تصاعدت كرات اللهب الي السماء لتغطي سماء المنطقة.