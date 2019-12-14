ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد.. دخان كثيف يتصاعد الى السماء بسبب حريق داخل شقة بـ عين شمس

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:20 ص
دخان كثيف يتصاعد
دخان كثيف يتصاعد الى السماء بسبب حريق داخل شقة بـ عين شمس
Advertisements
رامى المهدي عدسة أحمد بيسو
اندلع، حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات فى الأرواح.

تلقت قوات الحماية المدنية بعين شمس، بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس.

على الفور هرعت سيارات الإطفاء ورجال الشرطة للوقوف على ملابسات الحريق، وتم التعامل مع النيران قبل امتدادها لباقي العقارات المجاروة، ولم يتبين سبب اندلاع الحريق.

وأوضحت المعاينة الأولية، أن العقار الذي التهمته النيران مكون من 7 طوابق حيث التهمت النيران الشقة في الطابق الأخير وتبين انه التهمت جميع محتوايتها بالكامل و في الدقائق الاولي من اندلاع الحريق تصاعدت كرات اللهب الي السماء لتغطي سماء المنطقة.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد عزوف المنتجين عنه.. محمود حميدة: الجمهور عايز يتفرج على احمد عز

أخبار الزمالك | أول قرار من الأبيض بعد صفعة كهربا | كواليس التفاوض مع كريم العراقي

الفنان زكى فطين: بعت سيارتى فى فترة مرضى لاحتياجى للمال.. فيديو

متحدث الجيش الليبي يكشف آخر تطورات الأوضاع في البلاد

أسامة نبيه: كهربا مسئول عن نجاحه أو فشله مع الأهلي.. وشرف لي تدريب الزمالك

أخبار الفن | ظهور جديد لـ شمس البارودي.. شائعة زواج أحمد السعدني.. زينة تظهر بالحجاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعرك ولا باروكة.. مها أحمد تثير الجدل بإطلالة جريئة

ملكة جمال الأنوثة.. نرمين الفقى تخطف الأنظار بالأسود | شاهد

بـ كرافت جلد | إيمان العاصي بإطلالة غريبة أمام المرآة