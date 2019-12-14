غدا.. جولة للمبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية في سول وطوكيو

يقوم الممثل الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون بجولة لكل من كوريا الجنوبية واليابان خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري للقاء المسئولين في سول وطوكيو ومواصلة التنسيق مع الحلفاء بشأن كوريا الشمالية.



وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه سوف ينضم إلى بيجون نائبه أليكس وونج وكذلك المدير الأول للشئون الآسيوية أليسون هوكر ، إلى الممثل الخاص بيجون في الرحلة.



ويصل بيجون إلى سول غدا الأحد قبيل الموعد النهائي الذي حددته بيونج يانج لواشنطن بحلول نهاية العام لإبداء بعض المرونة في المحادثات النووية المتعثرة حيث رجحت مصادر بأنه سيحاول إنقاذ المفاوضات بالتواصل مع كوريا الشمالية.