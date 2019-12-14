إليسا تشعل حفل جامعة مصر بأغنية «نفسي اقوله» ..فيديو

أحيت الفنانة إليسا، حفل غنائي ضخم مساء أمس الجمعة، علي مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وسط حضور جماهيري ضخم.و حرض عدد من الفنانين على التواجد وحضور الحفل كان من بينهم الفنانة ايمان العاصي، ودينا فؤاد والإعلامية بوسي شلبي، والاعلامي والكاتب محمد فودة.بينما قدمت إليسا عدد من أبرز الاغاني الخاصة بها منها :"إلى كل اللي بيحبوني"، و"شمس الحرية"، و"انا وحيدة"، و"سهرنا يا ليل"، وغيرها من الاغاني.كما أشعلت المسرح بغناء أغنية "نفسي أقوله" وسط تصفيق حاد من الجمهور حيث قامت بالرقص أثناء غنائها الأغنية على خشبة المسرح.وفي نفس السياق تستعد إليسا لطرح البومها الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة فور الانتهاء من التحضير له، وكان اخر البوماتها الغنائية البوم "إلى كل اللي بيحبوني".