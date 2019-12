إليسا تشعل حفل جامعة مصر بأغنية «نفسي اقوله» ..فيديو

View this post on Instagram

نِفسـِي أقولـُّه كُـنت إِيه قَبلُـه واِستَـنِّـيتُه لِـيه كُنت صُورَة حِلوَة نَاقصَة حَاجَة كَـمِّـلهَا بعِـيـنيِه 🖤 . . . . @elissazkh #elissazkh #elissaians #elissaiansworld #moodelissa #Elissa #elissa_fans