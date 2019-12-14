قبل العملية.. 4 نصائح لنجاح الحقن المجهرى

صرح الدكتور أحمد عاصم الملا إستشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم ، أن الحمل المجهري عملية دقيقة للغاية يلجأ اإليها الراغبين في الحمل كحل أخيرًا لعلاج هذه المشكلة، وعندما تنجح ويحدث الحمل يكون هناك مجموعة كبيرة من التعليمات والإرشادات التي يجب أن تلتزم بها المرأة الحامل للحفاظ على ثبات الجنين وبالتالي إكتمال الحمل بنجاح.



وقال الدكتور أحمد عاصم الملا أن هناك العديد من النصائح للحامل في الشهر الأول عن التغذية فيجب اتباع نظام غذائي سليم يضمن لكِ كل ما تحتاجينه من عناصر مهمة لكِ ولطفلكِ بالاضافة الى تناول فيتامينات الحمل الضرورية، وتجنب المواد الحافظة قدر المُستطاع وشرب ما لا يقل عن 8-6 أكواب من المياه يوميًا والتوقف عن تناول الكافيين والمنبهات.



وطالب الدكتور أحمد عاصم الملا بالمحافظة على تناول الوجبات الخفيفة خلال اليوم، ولا تتركي معدتكِ فارغة تمامًا، لمنع انخفاض نسبة السكر في الدم، وحافظي على إضافة البروتين إلى وجباتكِ خاصة في الشهر الأول والثاني.



وأوضح الدكتور أحمد عاصم الملا يجب التعرف على أنواع الأنشطة غير الآمنة بالنسبة لك في تلك الفترة، فالحمل مرحلة لا يسمح فيها بالتهاون وتعريض نفسك وجنينكِ للخطر، ومن الأنشطة غير الآمنة للحامل صبغ الشعر أثناء الحمل أو فرده بمواد كيماوية، وحمل الأشياء الثقيلة، والنزول أو الصعود على السلم بسرعة كبيرة.