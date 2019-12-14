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ثقافة

حكاية تاريخية.. شباب الجامعات ينظفون كوم الناضورة الأثرية بالإسكندرية.. صور

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:06 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إنه للمرة الثالثة على التوالي، وبالتعاون مع مبادرة حكاية تاريخية، تم استئناف أعمال تجميل المواقع الأثرية ورفع المخلفات من منطقة كوم الناضورة الأثرية في الإسكندرية. 

وأضاف "متولي"، فى تصريحات صحفية، أن اليوم السبت شهد استئناف أعمال مبادرة "حكاية تاريخية "، وهي عبارة عن مجموعة من شباب الجامعات، والذين قاموا بحملة لإظهار المناطق الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق، وجاءت المبادرة بالاتحاد مع شباب الأثريين.

وأشار إلى أن شباب المبادرة سبق وأزالوا مخلفات أكثر من 600 م من منطقة كوم الناضورة التي تقدر مساحتها بحوالي ستة أفدنة ونصف تقريبًا.
حكاية تاريخية.. شباب الجامعات ينظفون كوم الناضورة الأثرية بالإسكندرية.. صور
حكاية تاريخية.. شباب الجامعات ينظفون كوم الناضورة الأثرية بالإسكندرية.. صور
حكاية تاريخية.. شباب الجامعات ينظفون كوم الناضورة الأثرية بالإسكندرية.. صور
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