حكاية تاريخية.. شباب الجامعات ينظفون كوم الناضورة الأثرية بالإسكندرية.. صور

قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إنه للمرة الثالثة على التوالي، وبالتعاون مع مبادرة حكاية تاريخية، تم استئناف أعمال تجميل المواقع الأثرية ورفع المخلفات من منطقة كوم الناضورة الأثرية في الإسكندرية.





وأضاف "متولي"، فى تصريحات صحفية، أن اليوم السبت شهد استئناف أعمال مبادرة "حكاية تاريخية "، وهي عبارة عن مجموعة من شباب الجامعات، والذين قاموا بحملة لإظهار المناطق الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق، وجاءت المبادرة بالاتحاد مع شباب الأثريين.



