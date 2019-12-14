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شاهد .. جيسكيا كوكس أول قبطان تقود طائرة بدون ذراعين في العالم

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:05 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قالت جيسكيا كوكس، أول قبطان طائرة بدون ذراعين على مستوى العالم، كنت أعانى من عيب خلقى ولكنى لم أستسلم وتدربت كثيرا على الطيران، ونجحت فى التحدى وأصبحت أول طائرة بدون ذراعين، متغلبة على الإحباط.

ولدت جيسيكا كوكس دون ذراعين نتيجة عيب خلقي نادر، ومع ذلك دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بكونها أول شخص يقود طائرة من دون ذراعين.


قدمت متحدية الإعاقة، جيسكياكوكس، أول كابتن طيار بدون ذراعين، عرضا مؤثرا بعدما قامت بربط الحذاء بأصابع قدميها، وهو ما أبهر كل الحضور بمنتدى شباب العالم.

قالت جيسكيا كوكس، اول كابتن طائرة بدون ذراعين على مستوى العالم، كنت أعاني من عيب خلقى ولكنى لم أستسلم وتدربت كثيرا على الطيران، ونجحت فى التحدى وأصبحت أول متحدى اعاقة تقود طائرة بدون ذراعين، متغلبة على الإحباط.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.

المؤتمر يقام فى مدينة شرم الشيخ لتوحيد الشباب من كافة أنحاء العالم، حيث أننا نتمنى إلى كوكب جميل ونتمنى لجميع الناس أن يتحدوا ويعيشوا فى سلام، كما أنه يمثل انعكاسا لدبلوماسية السياسة المصرية.

يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم تنطلق يوم السبت المقبل فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.
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