شاهد .. جيسكيا كوكس أول قبطان تقود طائرة بدون ذراعين في العالم

ولدت جيسيكا كوكس دون ذراعين نتيجة عيب خلقي نادر، ومع ذلك دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بكونها أول شخص يقود طائرة من دون ذراعين.

قدمت متحدية الإعاقة، جيسكياكوكس، أول كابتن طيار بدون ذراعين، عرضا مؤثرا بعدما قامت بربط الحذاء بأصابع قدميها، وهو ما أبهر كل الحضور بمنتدى شباب العالم.





قالت جيسكيا كوكس، اول كابتن طائرة بدون ذراعين على مستوى العالم، كنت أعاني من عيب خلقى ولكنى لم أستسلم وتدربت كثيرا على الطيران، ونجحت فى التحدى وأصبحت أول متحدى اعاقة تقود طائرة بدون ذراعين، متغلبة على الإحباط.



