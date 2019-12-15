طريقة تحضير صوص مايونيز بدون بيض

يعاني العديد من الأطفال وأحيانا الكبار من حساسية البيض مما يجعلهم لا يستطيعون تناول أى من الوجبات التي تحتوى على البيض.. وتقدم الشيف زينب مصطفى لعشاق المايونيز، طريقة عمل صوص مايونيز دون بيض.



مقادير صوص مايونيز دون بيض:

نصف كوب زيت

نصف كوب لبن

3 مثلث جبنة

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملح فلفل أسود



طريقة تحضير صوص مايونيز دون بيض:



* تخلط الجبنة مع عصير الليمون والزيت بالمضرب الكهربي

* تحفظ في برطمان جاف نظيف بالثلاجة