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منتج ممالك النار يشبه خالد النبوي بـ ميل جيبسون بطل فيلم Braveheart

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:54 ص
خالد النبوي ميل
خالد النبوي ميل جيبسون
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حمزة شعيب
قال ياسر حارب منتج مسلسل "ممالك النار"، تعليقا على أداء الفنان خالد النبوي خلال المسلسل، إن النبوي وثق شخصية "طومان باي" للتاريخ مثلما فعل ميل جيبسون مع شخصية "ويليام والاس" بفيلم Braveheart.

وأضاف حارب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تجسيد النبوي لهذه الشخصية دفع الناس للبحث عن معلومات حول الاحتلال العثماني للدول العربية في هذه الحقبة.

أما عن التحضيرات لجزء ثان قال ياسر حارب مازحا "عايزني اكمل الجزء التاني من غير خالد ازاي؟"، مشيرا إلى أنه يحضر الآن لمسلسل تاريخي آخر سيعرض نهاية 2020.

ويعد هذا الظهور التليفزيوني الأول لـ"النبوي"، بعد انتهاء حلقات مسلسله "ممالك النار"، ليتحدث عن كواليس وصناع العمل وردود الأفعال التي جاءته طوال فترة العرض عن تجسيده لشخصية "طومان باي"، وكيف تعامل مع فريق عمل من جنسيات مختلفة شاركوا في تقديمه.

مسلسل "ممالك النار" بطولة خالد النبوي ومحمود نصر ورشيد عساف وكندة حنا ومنى واصف وعبدالمنعم عمايري وعاكف نجم، ومن إخراج المخرج بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.
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