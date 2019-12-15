مصطفى حجاج يدخل قائمة الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب

تمكن مصطفى حجاج من الدخول الى قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، من خلال أغنيته الجديدة " يا مصطفى .



حققت الأغنية ما يزيد عن ربع مليون مشاهدة ، بعد طرحها عبر موقع يوتيوب بما يقرب من 5 أيام فقط .



وطرح حجاج، مؤخرًا العديد من الأغاني بـ إلبوم "هتزهزه"، من بينها: "أنا موجود"، و"بعدك حياتي تمام"، و"بناقصه"، و"آه يا حنان"، وغيرها من الأغاني.



وتعاون مصطفى حجاج مع العديد من الشعراء الملحنين من بينهم: "أحمد إبراهيم، ومحمود عبد الله، ومحمدي، وأحمد أمين، وصابر كمال، وغيرهم.



واستطاع مصطفى حجاج، تحقيق نجاح كبير خلال الفترة القليلة الماضية من خلال تقديمه عدة أغاني حققت أصداء كبيرة مع الجمهور من بينها "يا بتاع النعناع"، و"خطوة".



كما تألق بغناء أغنية "مابحنلهاش"، والتي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها في الأسواق وعبر "يوتيوب".