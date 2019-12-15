ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خلال أيام.. أمريكا تعلن عن سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:44 ص
أمريكا تسحب 4 آلاف
أمريكا تسحب 4 آلاف جندي من أفغانستان
Advertisements
أ ش أ
كشفت مسئولون أمريكيون أن واشنطن تعتزم الإعلان خلال أيام عن بدء سحب حوالي 4000 جندي أمريكي من أفغانستان والإبقاء على ما بين 8000 و 9000 جندي.

وأشار مسئولون حاليون وسابقون بالإدارة الأمريكية إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد أيام قليلة من انضمام الممثل الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد إلى المحادثات الدبلوماسية مع طالبان، وهي المحادثات التي انهارت في سبتمبر الماضي.

كان السفير خليل زاد قال - يوم /الخميس/ الماضي - إن الولايات المتحدة أوقفت المحادثات مؤقتا بعد هجوم /الأربعاء/ الماضي بالقرب من قاعدة باجرام الجوية والذي أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين الأفغان وجرح 70 آخرين.

وما يزال للولايات المتحدة ما بين 12 ألف جندي إلى 13 ألفا في أفغانستان في الوقت الراهن.

وأوضح المسئولون أن هذا الانسحاب بأنه سيكون مرحليا وسيتم على مدى بضعة أشهر ، وسينفذ من خلال إعادة نشر بعض القوات وعدم استبدال البعض الآخر.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال - الأسبوع الماضي - إن سحب القوات سيحدث حتى لو لم تتمكن واشنطن من التوصل لاتفاق مع طالبان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطر ترعى الإرهاب.. الدوحة تتوسط لإطلاق سراح قادة طالبان مقابل هذا الثمن

الرئيس الأمريكي: طالبان تريد اتفاق سلام

طالبان تكشف عن قرب استئناف محادثات السلام مع واشنطن

البنتاجون يعلن إتمام سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا

طالبان ترجح إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية بعد 10 أيام من الاتفاق مع واشنطن

انفجار واشتباكات بالقرب من قاعدة باجرام الجوية الأمريكية في أفغانستان

ترشيحاتنا

أسعار فورد ford اليوم في مصر بعد التخفيض الأخير

اتعينت بـ 10 جنيه في الشهر .. حكاية عايدة المغاوري أول كمسارية في مصر

خطط للهروب إلى تركيا.. القبض على ضابط قتل شقيقتين من عائلة بشار الأسد.. صور

كارثة تصيب الجماهير أثناء مشاهدتهم عرض سيرك في إنجلترا

بعد كهربا .. أمير توفيق يتحدث عن صفقة النادي الأهلي القادمة

يكفيكم شر المرض.. منى فاروق تدخل المستشفى عقب تعرضها لأزمة صحية

AdvertisementS

حالة الطقس.. سقوط أمطار غزيرة وسيول وتحذيرات من نشاط الرياح

عبر إنستجرام .. صالح جمعة يفجر مفاجأة عن مستقبله مع الأهلي

أخبار الرياضة.. صدمة صالح جمعة للأهلي.. مفاجأة شوبير.. كواليس جديدة حول صفقة كهربا

شوبير يفجر مفاجأة لمتابعي تايم سبورت بشأن إذاعة المباريات الأفريقية.. شاهد

فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من التلاميذ بالمدرسة المصرية الدولية بالتجمع .. اليوم

يكفيكم شر المرض.. منى فاروق تدخل المستشفى عقب تعرضها لأزمة صحية

صدى البلد فى منزل نجمة مصر الأولى .. نبيلة عبيد تكشف عن رأيها في الراقصة والسياسي وسر بكائها بعد عرضه مؤخرًا.. فيديو

فى عيد ميلاد خطيبها.. إطلالة أنيقة لـ ابنة ماجد المصري

كرسي في الكلوب.. عريس يفسد فرحه .. ويصدم العروسة والمعازيم .. فيديو

حكم من ترك القنوت في صلاة الفجر .. الإفتاء توضح

دعاء المطر ومعنى قول اللهم صيبا نافعا

من منزل نبيلة عبيد | نكشف أسرار الراقصة والسياسي.. وسر لا يعرفه أحد في كواليس الآخر .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد خطيبها.. إطلالة أنيقة لـ ابنة ماجد المصري

فسحة تتحول إلى كارثة.. العثور على شاب سعودي فقده والداه في حفرة بين الجبال

كارثة تصيب الجماهير أثناء مشاهدتهم عرض سيرك في إنجلترا