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لا للتنمر.. رسالة الرئيس السيسي للعالم بعد جلوس الشاب السودانى بجانبه

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:27 ص
جلوس الشاب السودانى
جلوس الشاب السودانى جانب الرئيس " لا للتنمر "
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قسم التوك شو
قال أحمد رأفت، صاحب توصيات المنتدى الخاصة بدعم ذوي القدرات الخاصة، إن افتتاح مسرح المنتدى لفت انتباه الجميع، خاصة بعد أن قرر الرئيس السيسي جلوس الشاب جون السوداني الذي تعرض للتنمر من قبل بعض الشباب فى عمره بسبب لون بشرته السمراء بجانبه، لافتا إلى أن ذلك يؤكد  فكرة عدم التنمر وتقبل الغير.

وأضاف أحمد رأفت، من خلال لقائة ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc" أن ما فعله الرئيس "السيسى" مع الشاب السودانى أكبر رسالة موجهة إلى العالم كله تجاه التنمر، مشيرا إلى أنه لا بد من تقبل الغير مهما كان مختلف في اللون أو الجنس أو الدين أو الشكل بوجه عام.

وأشار صاحب توصيات بالمنتدى لدعم ذوي القدرات الخاصة، إلى أن التنمر شيء سيئ للغاية، قد يؤدي إلى الانتحار، مؤكدا أن التنمر على الغير بسبب عدم التكافؤ بين شخصين سواء فى المكانة الاجتماعية أو المهنية، قد يؤدى فى النهاية إلى اضطراب نفسي كبير.

وأوضح أن هناك توصيات كثيرة جدا للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أن الرئيس أكد على عمل صندوق خاص لذوي الإحتياجات الخاصة للمساهمة والمساعدة لهم فيما يخص التعليم والصحة والتدريب والتأهيل والعمليات الجراحية الخاصة بهم وغيرها من خلال صندوق العطاء لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع: أن بدأ افتتاح الصندوق منذ عام 2011، منوها إلى أن إذا تم تجميع 10 جنيهات من كل مواطن تتحسن أحوال ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل كبير جدا، لافتا إلى أنه لا بد من تسليط الضوء على صندوق دعم ذوى الاحتياجات الخاصة بشكل كبير جدا من خلال فعاليات المنتدى.
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