فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري.. اليوم

​أتمت إدارة النادي المصري كافة استعداداتها لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية (2026 - 2030)

اليوم الاربعاء فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري

و تم تشكيل لجنة تضم عددًا من مسؤولي النادي وأعضاء الجهة الإدارية تحت إشراف رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي والقائم بعمل المدير التنفيذي، لاستقبال طلبات المرشحين بشكل يومي اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري وحتى الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من الشهر ذاته.

ويتم استقبال الطلبات من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وذلك بمقر النادي المصري الاجتماعي الضواحي 1.



​جدير بالذكر أن اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي سيعقد يوم الجمعة الموافق الرابع من ديسمبر المقبل بمقر النادي المصري الاجتماعي الضواحي 1.