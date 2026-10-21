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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري.. اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد الغزاوى

​أتمت إدارة النادي المصري كافة استعداداتها لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية (2026 - 2030)

اليوم الاربعاء فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري

و تم تشكيل لجنة تضم عددًا من مسؤولي النادي وأعضاء الجهة الإدارية تحت إشراف رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي والقائم بعمل المدير التنفيذي، لاستقبال طلبات المرشحين بشكل يومي اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري وحتى الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من الشهر ذاته. 

ويتم استقبال الطلبات من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وذلك بمقر النادي المصري الاجتماعي الضواحي 1.


​جدير بالذكر أن اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي سيعقد يوم الجمعة الموافق الرابع من ديسمبر المقبل بمقر النادي المصري الاجتماعي الضواحي 1. 

المصري الضواحي الجمعية العمومية باب الترشح

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