هنفطر إيه.. فول وسلطة طحينة بالحمص وبيض بطريقة غير تقليدية

تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات خلال اليوم، ويجب أن نحرص على تناولها بشكل جيد لتمد الجسم بالطاقة والفيتامينات التى يحتاج لها.



بيض بالجبن الشيدر

نقدم لك طريقة عمل بيض بالجبن الشيدر للشيف ماجى حليم



المقادير:

لبن

دقيق

زبدة

ملح

فلفل أسود

زيتون أخضر حلقات

بصل مكرم



خطوات التحضير:



اخلطي البيض مع اللبن والدقيق ثم أضيفي الخليط بعدها قومى بوضع البصل المكرمل والجبنة الشيدر المبشورة والزيتون الأخضر الحلقات غطى الإناء وإتركيه حتى تمام النضج وقدميه.



فول بالثوم للشيف نجلاء الشرشابى



مكونات الفول بالثوم:

- فول

- ثوم

- بابريكا

- شطة

- خل

- زيت زيتون

- ملح- فلفل أسود

طريقة تحضير فول بالثوم:



- ضعى الفول بشكل متناسق فى وعاء وافرمي الثوم وضعيه في طاسة على النار مع الفول وقلبيه قليلا



- اضيفي بقية المكونات وغطيه حتى يطرى الفول، وتقل المرقة ثم اضيفي الخل وارفعيه عن النار وقدميه



سلطة الطحينة بالحمص السورية

المكونات:



4 أكواب حمص

– كوب عصير ليمون

– ملعقة صغيرة ثوم مفرى

– 2/1 كوب طحينة

– نصف كوب زبادى

-ملح.



طريقة التحضير:



يغسل الحمص جيدًا وينقع فى الماء مع بيكربونات الصوديوم طوال الليل.

يغسل الحمص فى اليوم التالى ويوضع فى حلة ويغطى بالماء، ثم يوضع على نار قوية حتى ينضج.

بعد نضج الحمص يهرس فى آلة الخفق.

تضاف الطحينة والثوم وعصير الليمون ويقلب جيدا ثم الزبادى، ثم يضاف الملح ويقلب، ثم يقدم.

