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باستخدام وزن الجسم.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم.. فيديو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:42 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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هاني حسين
قدم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة التي من الممكن أن يتم ممارستها في المنزل، ومنها التمارين التي يتم استخدام وزن الجسم فيها بدلا من رفع الأثقال.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الأحد، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها فى المنزل أو فى الجيم.

وقال إن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأضاف خبير اللياقة البدنية أن هناك بعض الأشياء التى يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، لافتا إلى أنه لا بد من فرد الظهر عند ممارسة التمارين الخاصة بتقوية عضلات الظهر.

وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.
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