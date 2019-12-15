إطلاق التقرير الإحصائي الثاني لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

أصــدار الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم، الأحد، بيانًا صحفيًا بمناسبة إطلاق التقرير الإحصائى الثاني لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.



واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن 17 هدفًا، 169 غاية، و244 مؤشرًا تغطي الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.



ويرصد الجهاز فى التقرير الصادر اليوم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 ويسلط الضوء على الفجوات التي تتعلق ببعض المؤشرات حتى يمكن الحصول عليها بصورة دقيقة وموقوتة وقابلة للمقارنة.



ويظهر التقرير توافر 116 مؤشرا من إجمالي 244 مؤشرا.



ويستعرض التقرير التقدم المحرز في بعض أهداف التنمية المستدامة من خلال المؤشرات التالية:



الهدف الثالث والخاص بتمتع الجميع بأنماط عيش صحية:



تهدف الغاية الخاصة بـ الوفيات النفاسية إلى خفض المعدل لأقل من 70 حالة لكل 100000 من المواليد الأحياء بحلول عام 2030، وقد حققت مصر المستهدف من هذه الغاية حيث بلغت وفيات الأمهات في فترة 42 يومًا بعد الولادة إلى 44 حالة لكل 100000 مولود حي عام 2017.



وتهدف الغاية الخاصة بوفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى الوصول لأقل من 25 حالة لكل 1000 مولود حي بحلول عام 2030، وقد حققت مصر المستهدف من هذه الغاية بوصول معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 19.5 حالة لكل 1000 مولود حي عام 2017.



وانخفضت معدلات الوفيات الناتجة عن الإصابات بسبب حوادث المرور على الطرق بنسبة 44.2% بين عامي 2018،2015.



وانخفضت معدلات الإصابات جراء حوادث المرور على الطرق من 21.7 حالة عام 2015 إلى 12.1 حالة في عام 2018 لكل 100000 من السكان.



الهدف السادس والخاص بمياه الشرب والصرف الصحي:



بلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب الآمنة 96.8% عام 2017.



الهدف السابع والخاص بالطاقة:



بلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 99.7% عام 2017.



الهدف الثامن والخاص بالعمل اللائق:



انخفض معدل البطالة بالنسبة للذكور من 4,9 % عام 2015 إلى 8,6 % عام 2018، وبالنسبة للإناث فقد أنخفض أيضا من 24.2 % عام 2015 إلى 21.4% عام 2018.



في إطار توجه الدولة لتطبيق مفهوم الشمول المالي والوصول إلى الشرائح المجتمعية المختلفة لتقديم خدمات بنكية تتناسب مع احتياجاتهم، ارتفع عدد ماكينات الصرف الألى من 15 إلى 20.2 ماكينة بين عامي 2015، 2018 لكل 100000 من السكان البالغين.



الهدف الرابع عشر والخاص بالموارد البحرية:



زيادة الإنتاج السمكي بنسبة تصل إلى حوالي 20% بين عامي 2017،2015.



الهدف السابع عشر والخاص بالتعاون الإقليمي فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا:



زيادة عدد الاشتراكات في الانترنت السلكي بنسبة تصل إلى 71.9% بين عامي 2017،2013.

