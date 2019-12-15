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حوادث

مصرع سائق وإصابة 3 ركاب أثر اصطدام سيارة بعمود إنارة في بني سويف

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:12 ص
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث
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محمد عبد الحليم
لقي سائق مصرعه وأصيب 3 ركاب، اليوم، الاحد، إثر اصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" -كانوا يستقلونها- بعمود إنارة بطريق اهناسيا - النويرة غرب محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتين لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لسائق ويدعى "حمدي عبد التواب عاشور" 27 سنة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم نقل 3 من الركاب وهم "أحمد عبد النبي عبد الصمد" 23 سنة، طالب، صباح عبد الحكيم محمد 40 سنة، ومحمد صدقي عوض الله 22 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية بني هاني التابعة لمركز اهناسيا ومصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
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