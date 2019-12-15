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محافظات

رفع أكوام القمامة المتراكمة على ترعة السنط بمدخل قرية كوم أبو شيل بأبنوب

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:28 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جرى الانتهاء من أعمال تطهير ورفع تلال وأكوام القمامة والمخلفات المتراكمة على ضفاف ترعة السنط أمام مدخل قرية كوم أبوشيل التابعة لمركز أبنوب حفاظا على النظافة العامة وخلق جو صحي وبيئي مناسب للمواطنين.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود المبذولة ومتابعة الحملات اليومية لأعمال النظافة بالشوارع الرئيسية وعلى ضفاف الترع لإزالة نواتج التطهير وتقسيم العمل على ثلاث ورديات ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى مقالب القمامة لخلق بيئة صحية للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدن والقرى والإرتقاء بمستوى الخدمات.

وأكد ضرورة التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كان محافظ أسيوط قد أمر خلال جولته أول أمس بمركز أبنوب برفع أكوام القمامة المتراكمة على ترعة السنط بالطريق الرئيسي المؤدي لمركز أبنوب بنطاق قرية كوم أبوشيل وذلك حفاظًا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ قام تاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب بالإشراف علي أعمال رفع القمامة والمخلفات بإستخدام قلابات ولوادر الحملة الميكانيكية ومعدات وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة برئاسة خالد مصطفى وبمشاركة المهندس عبداللطيف بإدارة حماية النيل وعمال الوحدة المحلية لقرية كوم أبوشيل وتم اتخاذ اللازم وتنظيف المنطقة بالكامل والتنبيه علي الأهالي بعدم إلقاء القمامة بالمكان بعد تنظيفة ورفع المخلفات منه حفاظًا علي المظهر الجمالي للقرية وصحة المواطنين.
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