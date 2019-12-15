جلال الشرقاوي يوضح أسباب ابتعاد النجوم عن المسرح

قال المخرج جلال الشرقاوي، إن ابتعاد بعض النجوم عن تقديم العرض المسرحي لأسباب عديدة.



وأضاف جلال الشرقاوي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن المسرح يحتاج إلى مجهود كبير من خلال البروفات والعرض اليومي، بالإضافة إلى أن العائد المادي الناتج من العمل المسرحي أقل من العمل السينمائي والدرامي، والممثل أصبح يحصل على 8 ملايين وعمره ما يحصل عليه من خلال المسرح.



وتابع: "أدعو زملائى وأولادى ممن بدأوا المسرح والسقا وهنيدى ومني زكي وياسمين عبد العزيز وغيرهم، أن يقدم كل منهم مسرحية فى شهر واحد وأعمل مع من تريده ومع المخرج الذي تحبه ومن جانب آخر مثل فى مسلسلاتك؛ لأن المسرح له فضل عليك ويجب عليك أن ترد".



جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح.



وأسس مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان.