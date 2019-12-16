زيدان: اهتمام الدولة بالتعليم الفني نقطة تحول نحو التنمية المستدامة

أكدت شروق زيدان، المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt، أن اهتمام الدولة ممثلًا في القيادة السياسية والحكومة بقضية التعليم الفني والتدريب نقطة تحول في هذا الملف الحيوي الذي يعتبر أحد أهم أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من فرص تحقيق التنمية المستدامة في مصر.



وقالت على هامش المشاركة في منتدى شباب العالم، المقام حاليًا بشرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التحدي الأهم خلال الفترة المقبلة هو خلق بيئة تجمع بين مهارات ريادة الأعمال والمهارات الخاصة بكل مهنة لتخفيف أزمة حدة البطالة وتشجيع الشباب على الاتجاة نحو سوق العمل الحر وإقامة المشروعات الجديدة.



وأكدت أن البرنامج يركز على تكوين شراكات مستنيرة مع جميع القطاعات الرسمية ممثلة في الوزارات المعنية منها التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والزراعة بالإضافة إلى وزارتي القوى العاملة والإسكان، بهدف وضع رؤية ومنظومة موحدة للنهوض بالتعليم الفني ومدهم بالخبرات المناسبة، سعيًا نحو سد الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل.

