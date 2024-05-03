العلاج الطبيعي تحذر الطلاب من الدراسة داخل جامعتين

قال الدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي، إنه نظراً لازدياد وكثرة أعداد كليات العلاج الطبيعي سواء منها (حكومية – خاصة – أهلية – أفرع أجنبية)، الأمر الذي يجعلنا نراجع هذه المنظومة التعليمية وأثرها على مستوى المهنة والخريجين وسوق العمل والتوزيع الجغرافي، فلدينا حصر أكثر من (69) كلية علاج طبيعي ولدينا 27 محافظة.

وأضاف النقيب في بيان له: نظراً لورود بعض الكليات الأجنبية التي لها أفرع (علاج طبيعي) لا نعلم عنها شيئاً من حيث القوى البشرية واللوائح الدراسية وخلافه، نحذر الطلاب من الاقدام على أي جامعة لم نقم بدراستها لحين معرفة كافة الأمور المتعلقة بها، ومنها الآتي:-

الجامعة الالمانية الدولية GIU بالعاصمة الإدارية.

الجامعة البريطانية BUE بالشروق.

وأكد سعد، أن الأمر معروض على مجلس النقابة لاتخاذ القرار المناسب في ضوء القوانين المنظمة لمهنة العلاج الطبيعي رقم (209) لسنة 1994 بالباب الأول الفصل الأول بالمادة رقم (2) في الفقرات الآتية :-