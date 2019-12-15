إيكاردي يقود هجوم باريس سان جيرمان لمواجهة سانت إيتيان في الدوري الفرنسي

أعلن المدير الفني توماس توخيل، تشكيل نادي باريس سان جيرمان، أمام سانت إيتيان، في الجولة الـ 18 من الدوري الفرنسي على ملعب جيوفروى جيشار.





ويسعى باريس سان جيرمان إلى التغلب على مضيفه، والبقاء وحيدًا في صدارة الدوري الفرنسي.





ويدخل النادي الباريسي المباراة بتشكيل مكون من:





في حراسة المرمى: كايلور نافاس

في الدفاع: توماس مونيير – تياجو سيلفا – عبدو ديالو – خوان بيرنات

في الوسط: أنخيل دي ماريا – ماركوس كوريا – لياندرو باريديس – نيمار دا سيلفا

في الهجوم: ماورو إيكاردي – كيليان مبابي

يذكر أن باريس سان جيرمان متصدر ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما المضيف سانت إيتيان في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.



