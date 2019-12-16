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خبير استراتيجي: الرئيس أكد أن ليبيا تمثل أمن قومي لمصر.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:25 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الإستراتيجي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال حديثه اليوم بمنتدى شباب العالم عن المشكلة الليبية مؤكدا أن ليبيا تمثل دائرة أمن قومي مباشر لمصر والرئيس أكد على أنه من الممكن التدخل عسكريا في ليبيا ولكنه أكد أنه حريص على الأمن والاستقرار للأوضاع الليبية ونحترم الدولة الليبية لأن لها حدود وكيان مباشر. 

وأضاف الخبير الإستراتيجي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أنه منذ بزوغ الأزمة الليبية كان لمصر 3 أهداف واضحة وهي منع التدخل العسكري من أي دولة خارجية على ليبيا وكان هذا أول قرار لمصر ومصر ترى ضرورة فك الودائع الليبية الموجودة في أوروبا لكي تتمكن ليبيا من بناء المدارس والمستشفيات ويقدر ذلك بعشرات المليارات من الدولارات. 

وتابع الخبير الاستراتيجي أن مصر كانت ترغب في رفع الحظر عن الأسلحة لليبيا لأن قائد الجيش الليبي الوطني يجد صعوبة في استخدام الأسلحة بينما تهرب الأسلحة للميليشيات المسلحة إلى ليبيا.

وأشار الخبير الإستراتيجي أن فايز السراج رئيس الحكومة الليبية قام بعقد اتفاق مع تركيا وقامت تركيا بامداده بسيارات مدرعة وطيارات بدون طيار.

وقال الخبير الإستراتيجي أن أن القوى البحرية المصرية هى القوى السادسة عالميا ونحن نعاني من تهديدات مباشرة في البحر المتوسط.
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