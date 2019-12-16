أفلام الشباب في مركز الثقافة السينمائية الأربعاء

يبدأ مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، فى تقديم عروض أفلام الشباب، فى السادسة من مساء يوم الأربعاء المقبل، بمقر مركز الثقافة السينمائية بشارع شريف بوسط القاهرة.





يعرض مركز الثقافة السينمائية الفيلم الروائي ( وهم كوتار) إخراج برهان حنفي، كما يعرض الفيلم التسجيلي ( الصامتون يتكلمون ) إخراج شرين طلعت .





وعقب عرض الفيلمين، تعقد ندوة بمشاركة المخرج برهان حنفي، يديرها الناقد السينمائي مجدي الشحري، مدير مركز الثقافة السينمائية .