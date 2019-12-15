اخبار الحوادث | انتحار ندا طالبة معهد التمريض شنقا في دمياط.. كيس شيبسي يقود 8 للمشنقة.. إحالة المتهمين بقتل فلاح البحيرة للمفتي

شر قسم الحوادث بـ " صدى البلد " خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:





تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية داعش سيناء

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 12 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش سيناء"، لجلسة 21 ديسمبر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





إحالة شاب إلى الجنايات لقتله أحد أقاربه فى مشاجرة

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية إحالة شاب، إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامه بقتل سائق في مشاجرة عائلية بالمطرية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





تعاني من مرض نفسي.. انتحار ندا طالبة معهد التمريض شنقا فى دمياط

فوجئ سكان قرية البصارطة التابعه لمركز دمياط بانتحار طالبة بمعهد تمريض. حيث قامت بشنق نفسها بحبل بسقف حجرتها بمنزلها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





داخل مدرستها .. طالبة تتناول سم فئران بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج العام، طالبة بالصف الثانى التجاري مصابة بحالة تسمم إثر تناولها سم فئران داخل مدرستها بمدينة أخميم، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها وصرح لها بالخروج.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





كيس شيبسي يقود 8 للمشنقة.. إحالة المتهمين بقتل فلاح في البحيرة للمفتي

قررت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود برئاسة المستشار عبد الجواد حسن ياسين، إحالة أوراق 8 متهمين لفضيلة مفتى الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم؛ لاتهامهم بقتل فلاح بسبب لهو الأطفال بمركز شبراخيت في البحيرة، كما قررت المحكمة تحديد جلسة 13 يناير القادم للنطق بالحكم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





سقوط عمود إنارة على منزل ببنها | والأهالي للمسئولين: حرام عليكم إحنا في كارثة

تسبب الطقس السيئ بالقليوبية اليوم الأحد في سقوط عمود متهالك على سور منزل مجاور بقرية جمجرة الجديدة بمركز بنها ووقوع أسلاك الكهرباء على الأرض مما تسبب في انقطاع الكهرباء بالمنطقة دون خسائر مادية في المنزل والسور أو بشرية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





حبس قاتل طفلة زوجته في شبرا الخيمة

قرر أمين حافظ رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل طفلة عمرها 6 أشهر ابنة زوجته بالضرب المبرح مما تسبب لها بنزيف بالمخ .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





تأجيل دعوى غلق صيدليات رشدى لمخالفتها قانون الصيادلة

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من الصيدلى هانى سامح والمحامى بالنقض صلاح بخيت، والتى طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجارى لشركة صيدليات رشدى رقم 49659 استثمار، لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنفيذا للأحكام القضائية لجلسة 19 يناير المقبل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





جبروت أم .. أقصرية تترك طفلتها داخل المقابر فريسة للحيوانات والبرد القارس

تجردت أم من كل معانى الإنسانية وقامت بإلقاء ابنتها حديثة الولادة داخل مقابر منطقة الجبلين بمركز إسنا جنوب الأقصر وتركتها فريسة للحيوانات المفترسة و الطقس السيئ البارد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





على طريقة ظرف طارئ.. مصرع رسامة تناولت صبغة ألوان بالخطأ في قنا

علي طريقة فيلم ظرف طارئ.. لقيت فتاة مصرعها عقب تناولها صبغة ألوان عن طريق الخطأ بقرية الطويرات في قنا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





قطعوا وشه.. بائع يستعين بآخرين للاعتداء على زميله للخلاف على الفرشة

أصيب بائع بإصابات متفرقة إثر مشاجرة مع زميله استعان بآخرين وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب للخلاف على فرش بضائعهما بـ 15 مايو .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





القيادة في الطقس السيىء .. 13 نصيحة لسائقي السيارات خلال سقوط الأمطار

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية غير المستقرة خلال اليومين الماضيين والقادمين، وأفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، بتوقعات مفادها أن الجو ممطر وغير مستقر، وذلك يؤثر على قيادة السيارات في الظروف غير الاعتيادية مثل (الأمطار, الشبورة, العواصف الترابية).. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





فى رشوة مليوني جنيه.. إحالة التحقيقات مع رئيس حى مصر القديمة لنيابة أمن الدولة العليا