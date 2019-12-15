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حوادث

على طريقة ظرف طارئ.. مصرع رسامة تناولت صبغة ألوان بالخطأ في قنا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:07 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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يوسف رجب
علي طريقة فيلم ظرف طارئ.. لقيت فتاة مصرعها عقب تناولها صبغة ألوان عن طريق الخطأ بقرية الطويرات في قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا بمصرع "فاطمة. ح. أ"، 19 عاما، من قرية الطويرات بقنا بعد تناولها مادة سامة عن الطريق الخطأ. 

وتبين من تحريات النقيب حسن أبوزيد معاون مباحث قنا، بأن الفتاة تناولت صبغة ألوان تستخدم في الرسم بطريق الخطأ أثناء قيامها برسم لوحة ما أدى إلى وفاتها. 

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات والتي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهه جنائية.

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