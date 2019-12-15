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حوادث

كيس شيبسي يقود 8 للمشنقة.. إحالة المتهمين بقتل فلاح في البحيرة للمفتي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:30 م
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
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جمالات الدمنهوري
قررت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود برئاسة المستشار عبد الجواد حسن ياسين، إحالة أوراق 8 متهمين لفضيلة مفتى الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم؛ لاتهامهم بقتل فلاح بسبب لهو الأطفال بمركز شبراخيت في البحيرة، كما قررت المحكمة تحديد جلسة 13 يناير القادم للنطق بالحكم.

ترجع أحداث الواقعة، إلى تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شبراخيت بوصول "رضا .س.ع"، سن 45، فلاح، من قرية أبو يحيى للمستشفى العام، مصابًا بـ"نزيف بالمخ وكدمات وسحجات بالصدر" وتُـوفي عقب وصوله.

وبسؤال نجل عمه "عبدالوهاب .ع.ف"، 56 سنة، عامل اتهم كلا من "مصطفى .ا.ا" 18 سنة فلاح، "كمال .ك.ا" 50 سنة فلاح، "جمال .ا.ا" 54 سنة فلاح شقيق الثالث، و"سامى" 57 سنة فلاح ، و" ابراهيم ا ا "، "محمد س ا"، "محمد ع ا"، "ابوالمجد ا ا" بالتعدى على نجل عمه المتوفي بالضرب (بالعصى) وإحداث إصابته التى أودت بحياته وذلك حال عودته من أرضه الزراعية لخلافات بينهم بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

وبتقنين الإجراءات تمكنت مباحث البحيرة، من ضبط المتهمين من الأول إلى الرابع، وأمام المستشار محمد أكرم حمودة، مدير نيابة شبراخيت، اعترفوا بقيامهم بإحداث الإصابة التي أودت بحياة المجني عليه؛ بسبب قيام المجني عليه بصفع نجل المتهم الأول لقيام الأخير باختطاف كيس شيبسي من نجله؛ فقاموا بالتعدى عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

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