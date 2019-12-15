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حوادث

تعاني من مرض نفسي.. انتحار ندا طالبة معهد التمريض شنقا فى دمياط

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:30 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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زينب الزغبي
فوجئ سكان قرية البصارطة التابعه لمركز دمياط بانتحار طالبة بمعهد تمريض. حيث قامت بشنق نفسها بحبل بسقف حجرتها بمنزلها.

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كان قد تلقى اللواء اسماعيل حسين مدير امن دمياط بلاغا من اهالى قرية البصارطة يفيد بانتحار فتاة وعلي الفور انتقل الرائد محمد معوض رئيس مباحث مركز شرطة دمياط حيث تبين وجود جثة معلقة أعلي سقف الحجرة بحبل.

وتبين انها فتاة تدعي ندا إسماعيل البدراني ١٨ سنة طالبه بمعهد تمريض ومقيمة بقرية البصارطه - مركز دمياط.

وبسؤال والدتها وتدعي رباب عيسي مرزوق ومقيمة معها أفادت انها تعاني من مرض نفسي وأنها لا تتهم أحد في التسبب في وفاه نجلتها ولا تشتبه جنائيا في الوفاة.

وتحرر محضر رقم ٧١٤٥ إداري مركز دمياط وتم إخطار النيابة العامة .
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