ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اليوم.. وفد من الصحة يتوجه للأقصر لمتابعة تجهيزات تطبيق التأمين الصحي الشامل‎

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:31 ص
التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
Advertisements
عبدالصمد ماهر
يتوجه وفد الصحة والسكان، اليوم الاثنين، إلى محافظة الأقصر، وذلك لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوفد تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم، والتي بدأت في الأول من شهر أكتوبر الماضي.

وأشار "مجاهد" إلي أن الوفد من المقرر أن يتفقد عددًا من مستشفيات ووحدات طب الأسرة الجاري تطويرها بالمحافظة، كما من المقرر أيضًا أن يعقد الوفد اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة.

يُذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء»، وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، حيث تبنت الوزارة استراتيجية جديدة ومختلفة عما تم اتباعه أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد.

حيث يتم العمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت ذاته بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، بهدف الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلى توعية المواطن بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفد من الصحة يتوجه لـ بورسعيد لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل

وفد من الصحة يتوجه إلى جنوب سيناء لمتابعة استعدادات تطبيق منظومة التأمين الشامل

الصحة: تسجيل 14760 مواطنا بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بـ جنوب سيناء

الصحة: مستشفى شرم الشيخ الدولي سيصبح ذو خدمة ثلاثية

وفد من الصحة يتوجه لمحافظة بورسعيد لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد

1.5 مليون مواطن ينضمون لمنظومة التأمين الصحي الشامل

ترشيحاتنا

شرف ليا.. سالي عبد السلام مع عمرو دياب.. شاهد

فشل انتقال حارس الزمالك لـ نادي إنبي .. والفريق في مأزق

الإسماعيلي: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. وجمهورنا مشتاق إلينا.. فيديو

بدون رسم قلب.. 30 ثانية لتكشفي أمراض القلب قبل الإصابة بها

يغفل عنه الكثير.. هذا الأمر في ركوع وسجود الصلاة يمحو كل ذنوبك

لحظة قتل لصوص لسائح أرادوا سرقة حقيبته.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشتوي الأنيق | صبا مبارك بإطلالة جذابة تودع العام الماضي

شاهد.. صورة تشويقية لـ مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية 2020

الفخراني وأنوشكا وسميحة أيوب يعزون سلوى محمد علي في وفاة زوجها .. صور