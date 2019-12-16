روان تستغيث.. التأمين الصحي بالفيوم يرفض علاج طفلة بعد استئصال الطحال

وردت شكوى عاجلة من أسرة الطفلة روان (4 سنوات ) من إحدى قرى مركز إطسا بالفيوم .



وجاء في الشكوى، أنه تم إجراء عملية استئصال طحال للطفلة روان منذ شهر في مستشفى التأمين الصحي بالفيوم إثر سقوط الطفلة من سطوح منزلهم بإحدى قرى مركز إطسا، بمحافظة الفيوم.



ومنذ إجراء العملية حتى الآن تدهورت الحالة الصحية للطفلة، وحدث ورم بالقدم وسخونه مستمرة والطفلة غير قادرة للوقوف على قدميها، والأسرة تنتقل إلى التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة.



وفوجئت أسرة الطفلة، برفض متابعة الحالة بالتأمين الصحي بمحافظة الفيوم بحجة عدم وجود استشاري، ورفض أطباء التأمين الصحى حجز الطفلة لمتابعة علاجها، خاصة أن الأسرة تسكن فى قرية بأطراف محافظة الفيوم ومعاناة السفر بالمواصلات بخلاف المصاريف، والأب بالأجر اليومي وليس لديه دخل ثابت.



وناشدت أسرة الطفلة الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بالتدخل لإنقاذ ابنتهم.

