أخبار الرياضة.. الزمالك يكشف تفاصيل عقوبة منتظرة ضد محمود كهربا .. إبراهيم حسن يتطاول على الحكم والأخير يطرده

نشر موقع "صدى البلد" على مدار أمس، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالآتي:



تعليق مثير من رضا عبد العال على أداء حرس الحدود.. ويكشف سبب فوز الأهلي



- علق رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق والمدير الفني الحالي لنادي بلدية المحلة بدورى القسم الثانى على مباراة النادي الاهلي ومنافسة حرس الحدود والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف ضمن الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الممتاز .

https://www.elbalad.news/4096667



عقب وصوله | يورجن كلوب يهين قطر ويسخر من ملاعب بطولة العالم للأندية



- سخر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول من دولة قطر التي تستضيف بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم لعام "2019".

https://www.elbalad.news/4096625



الزمالك يكشف تفاصيل عقوبة منتظرة ضد محمود كهربا



- كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مفاجأة حول العقوبة المالية المنتظر توقيعها على محمود عبدالمنعم كهربا المنضم حديثًا لصفوف النادي الأهلي ولاعب الفريق الأبيض السابق.

https://www.elbalad.news/4096719



مهزلة في لقاء سموحة وأسوان.. إبراهيم حسن يتطاول على الحكم والأخير يطرده | شاهد



- شهدت مباراة فريقي سموحة ومنافسه نادي أسوان، ضمن الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز، مهزلة كروية.

https://www.elbalad.news/4096543



مفاجأة.. مدرب منتخب مصر مطلوب في الدوري المغربي



- يستهدف نادي أولمبيك خريبكة المغربي التعاقد مع طارق مصطفى مدرب منتخب مصر، لقيادة الفريق، خلفا للمقال رشيد لوستيك.

https://www.elbalad.news/4096339



عبد الله السعيد يكشف حقيقة انضمامه لصفوف نادي الزمالك



- حسم عبدالله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، قراره بشأن الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك في الفترة المقبلة؛ بعد الأنباء التي ترددت عن رغبة الأبيض في ضمه؛ ردًا على انضمام محمود عبدالمنعم كهربا إلى صفوف النادي الأهلي.

https://www.elbalad.news/4096715