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أخبار العالم

موسكو: واشنطن تخطط لاختبار صاروخين جديدين قصير ومتوسط المدى

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:36 ص
صاروخ أمريكي - صورة
صاروخ أمريكي - صورة أرشيفية
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أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن واشنطن تخطط لإجراء اختبارات صاروخين جديدين نهاية العام الجاري، كانا محظورين في إطار معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، الفريق الأول سيرجي كاراكايف، وفقا لقناة "روسيا اليوم": "إن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لإجراء اختبارات صاروخين جديدين بمدى ألف كيلومتر و3 آلاف كيلومتر، قصير ومتوسط المدى"، مشيرا إلى أنه لا أحد اليوم بوسعه أن يعطي ضمانات بأن تكون غير مزودة برؤوس نووية.

وكان البنتاجون قد اختبر في الثاني عشر من الشهر الجاري إطلاق صاروخ باليستي موجه أرضيا متوسط المدى، كان محظورا في إطار معاهدة الصواريخ بين موسكو وواشنطن .. وخرجت الولايات المتحدة، في الـ2 من أغسطس الماضي من معاهدة القضاء على الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى التي أبرمتها مع الاتحاد السوفيتي عام 1987.

وحذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارا، الولايات المتحدة من أن بلاده ستتخذ إجراءات مناسبة حال إقدام الحكومة الأمريكية على تصميم ونشر مثل هذه الصواريخ في أراضي الدول الأخرى، داعيا مع ذلك إلى إجراء مفاوضات حول إبرام معاهدة جديدة لمنع اندلاع سباق تسلح جديد.
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