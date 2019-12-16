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حوادث

ضبط 5 عاطلين بتهمة فرض أعمال سمسرة وإتاوات بمواقف القليوبية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:07 ص
صورة أرشيفية - متهمين
صورة أرشيفية - متهمين
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث القليوبية بالتنسيق مع مباحث المرور من ضبط 5 عاطلين تخصصوا فى فرض الإتاوات وأعمال السمسرة، وأحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط "رفعت س م" عاطل ومقيم جزيرة بلي – دائرة مركز بنها حال قيامه بممارسة أعمال السمسرة داخل وحدة مرور شبين القناطر لإنهاء إجراءات التراخيص للراغبين من المواطنين وإيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات نظير مقابل مادي.

كما تم ضبط "ضياء ح ا" عاطل حال قيامه بفرض الإتاوات والسيطرة أمام وحدة مرور عرب العليقات بدون وجه حق وضبط بحوزته 45 جنيها من متحصلات عمله الآثم من سائقي السيارات وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة و"محمود ر ع" سن 30 عاطل ومقيم كفر الشوبك – دائرة مركز شبين القناطر حال قيامه بفرض الإتاوات والسيطرة أمام موقف شبين القناطر/ مسطرد بدون وجه حق وضبط بحوزته مبلغ 85 جنيها من متحصلات عمله الآثم من سائقي السيارات وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وضبط "عصام م م" عاطل وذلك لقيامه بمزاولة مهنة سايس بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات بدون وجه حق حال تواجده امام وحدة مرور عرب العليقات وضبط بحوزته مبلغ مالى 55 جنيها من متحصلات عمله الآثم و"شحته م ح" عاطل، وذلك لقيامه بمزاولة مهنة سايس بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات بدون وجه حق حال تواجده أمام وحدة مرور عرب العليقات.

وضبط بحوزته مبلغ مالى 70 جنيها من متحصلات عمله الآثم.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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