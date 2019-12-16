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منتدى شباب العالم: مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير عالميا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:33 ص
أحد المشاركين في
أحد المشاركين في منتدى شباب العالم
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ريهام فيكتور
قال أحد المشاركين فى منتدى شباب العالم، إن مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير ولأهداف وأغراض عالمية طورها المجال الأكاديمي والحكومات.

وأضاف أحد المشاركين فى منتدى شباب العالم، إننا خرجنا فى عام 2017 بعد استضافة الأمم المتحدة للقمة العالمية الأولى الذكاء الإصطناعي إلى وجود 7 مؤسسات أممية وحكومية ومؤسسات غير هادفة للربح والجامعات لتغطية كل المجالات والتطبيقات الذكاء الاصطناعى.

وأشار أحد المشاركين فى منتدى شباب العالم، إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تهتم بـ معالجة الفقر والجوع والرعاية الصحية والأمن وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه المبادرة تتيح مشاركة كل المشروعات.

وتابع: أن في واقع الأمر لدينا مجموعات تسمى مؤسسات أممية من أجل الصحة، إلى جانب مؤسسات الصحة العالمية نظرا لافتقار 20 مليون عامل بمجال الصحة، و200 مليون شخص لتوفير رعاية صحية لابد أن نركز على حلول إيجابية لهم .

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.
وانطلقت نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.
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