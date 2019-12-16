جلسة التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي بمنتدى شباب العالم .. إنشاء صندوق استثماري لمساعدة الشباب في طرح أفكارهم نحو التحول الرقمي..وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بإنشاء وحدات

جلسة التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي:

= إطلاق مبادرة تسعى إلى تثقيف الأفراد في الجامعات لخلق مهارات جديدة

= إنشاء صندوق استثماري لمساعدة الشباب في طرح أفكارهم نحو التحول الرقمي

= تشجيع شباب القارة الافريقية على القيام بدور تثقيفي داخل دولهم وعلى الاتحاد الافريقي



وزيرة التخطيط:

= إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بإنشاء وحدات جديدة

= إنشاء الاكاديمية الوطنية للتدريب تعزز الكثير من القيادات داخل الدولة لصنع القرار

= جائزة مصر للتميز الحكومي والانتقال الي العاصمة الإدارية الجديدة بأداء مختلف وأكثر كفاءة



وزير الاتصالات:

= التحول الرقمي هدفه تقديم خدمات للمواطنين بشكل أكثر سهولة وشمولا

= بناء دولة مصر الرقمية ليست مسئولية الحكومة وحدها بل الدولة بأكملها

= ترشيد الموارد وحوكمة الأداء من خلال ربط الجهات الحكومية ببعضها البعض



شاركت كلً من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جلسة التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي صباح أمس، بمنتدي شباب العالم بشرم الشيخ.



وتناولت الجلسة أهمية التحول الرقمي ومحدداته ومعايير وبرامج التميز المؤسسي التي تنتهجها الحكومات من أجل التحول الرقمي أفضل، وأهم التحديات التي تواجه الدول الناشئة والمتقدمة وجهود الحكومات في دعم القطاع الخاص في برامج التحول الرقمي والمنفعة المتبادلة بينهم ومؤشرات قياس الأداء في برامج التمييز الحكومي.



وقال المهندس أِشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط لقواعد البيانات،إن الهدف الأساسي من التميز الحكومي هو إرضاء المواطن وصولًا لأهداف التحول الرقمي من خلال الارتقاء بالخدمات بين الحكومة وبعضها البعض والحكومة والمواطن، موضحا أ، هناك 65 جهة حكومية في مصر متصلة بعضها البعض، متابعا: "نسعى إلى 100 جهة في العام المقبل، حيث تتبادل الحوكمة الأن أكثر من 30 مليون رسالة كل هذا يتم عن طريق البريد الورقي، كما أن هناك العديد من الخدمات تقدمها الدولة المصرية منها منظومة تكافل حيث يتم الربط بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك منظومة المرور ومكاتب الصحة".



وتطرقت "سادفي"، رئيس قسم دمج التكنولوجيات وعضو اتحاد الاتصالات، إلى عملها مع الحكومات في وضع السياسات والتمكين البيئي في التحول الرقمي والشمول المالي، موضحة: "في الوقت الحالي انتهينا إلى توصيل الانترنت بنسبة 47% ونسعى الي التوصيل الخدمات التكنولوجية إلى 3 ملايين ونصف المليون وصولًا إلى حياة أفضل".



وأكملت: "كما أننا سوف نعقد قمة المستقبل في يناير المقبل تضم 50 دولة لتناول موضوعات عن تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وغيرها من الموضوعات التي تخص الطفل والتعليم ونأمل ان يشارك الشباب والقادة السياسيين معنا".



وقالت الدكتورة هالة السعيد الجلسة بحديثها عن التميز الحكومي في مصر بما يهدف إليه من جهاز إداري يقدم خدمات عالية الجودة من خلال استراتيجية مصر 2030 التي بدأت عام 2016 بشكل تشاركي وساهم فيه القطاع الخاص والمدني بخطوات بدأت بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بإنشاء وحدات جديدة "وحدة التحول الرقمي – الموارد البشرية – المراجعة والتطبيق" وإنشاء الاكاديمية الوطنية للتدريب التي تعزز الكثير من القيادات داخل الدولة لصنع القرار وجائزة مصر للتميز الحكومي والانتقال الي العاصمة الإدارية الجديدة بأداء مختلف وأكثر كفاءة.



وتحدث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن بناء دولة مصر الرقمية ليست مسئولية الحكومة وحدها ولكن أيضًا تشارك بها الدولة بأكملها، والتحول الرقمي هدفه تقديم خدمات للمواطنين بشكل أكثر سهولة وشمولا من خلال ترشيد الموارد وحوكمة الأداء من خلال ربط الجهات الحكومية ببعضها البعض.



وقال: "أنجزت الوزارة في خلال الفترة السابقة بمشروع تجريبي مصر الرقمية متضمنا 1200 مبنى في 5 محافظات و33 ألف مبني في 25 محافظة وعلى الإنسان في ظل الثورة الصناعية الرابعة أن يعدل ويغير من قدراته".



وخرجت الجلسة بعدة توصيات منها إطلاق مبادرة تسعى إلى تثقيف الأفراد في الجامعات لخلق مهارات جديدة، وإنشاء صندوق استثماري يشرف عليه القطاع الخاص لمساعدة الشباب في طرح أفكارهم نحو التحول الرقمي، وتشجيع شباب القارة الافريقية على القيام بدور تثقيفي داخل دولهم وعلى الاتحاد الافريقي دعم ذلك وربط الجهات الحكومية والدول الافريقية بعضها ببعض.



يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وانطلقت نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.



وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.