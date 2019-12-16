أحد المشاركين بجلسة الذكاء الاصطناعى: الإنترنت هو نوع جديد من الكهرباء.. فيديو

قال أبهيجيت ناسكر، أحد المشاركين بجلسة الذكاء الاصطناعى والبشر: من المتحكم؟، بمنتدي شباب العالم المنعقد فى شرم الشيخ: إننا كي نفهم الانقسام الرقمى يجب النظر إلى الكهرباء، مشيرا إلى أنها كهرباء من نوع جديد.



وأضاف المشارك بجلسة الذكاء الاصطناعى والبشر: من المتحكم، أنه منذ عدة أعوام العالم كان منقسم بناء على الكهرباء، حيث إن البعض كان يوجد لديه كهرباء والبعض الآخر ليس لديه، موضحا أن الإنترنت هو أداة الكهرباء الجديدة.



وأشار إلى أن البعض يستطيع أن يحصل على مصادر وطاقات أخرى وهذا نفس الشيء بالنسبة للإنترنت، لافتا إلى أن المسألة لها علاقة بإعطاء طبع ديمقراطى على المعلومات.



وأوضح المشارك بجلسة الذكاء الاصطناعى والبشر، أن العالم الآن أصبح فى عالم رقمى والهواتف الذكية أصبحت جزءا كبيرا من حياة الإنسان، مضيفا إلى أنها لتطوير العالم ونستطيع أن نستفيد للاتصال بالإنترت والحصول على المعلومات.



وأكد المشارك بجلسة الذكاء الاصطناعى والبشر، أن الانقسام الرقمى ليست المشكلة الآن بل المشكلة هى كيفية استخدامه، مشيرا إلى أن الافتقاد للمعلومات هو أمر مؤذى ولكن فيض المعلومات وتجاوزها هى مشكلة أيضا، حيث يجب أن يكون التركيز على الاستخدام الصحي والأخلاقى للمعلومات بدلا من التركيز عن الانقسام الرقمى.

