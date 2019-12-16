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محافظات

هالة زايد: تشغيل المعهد الفني الصحي بإسنا العام الدراسي المقبل بتكلفة 55 مليون جنيه

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:29 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
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شمس يونس
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تشغيل المعهد الفني الصحي بإسنا العام الدراسي المقبل.

جاء ذلك، اليوم، خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفي محمد ألهم، محافظ الأقصر،والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أعمال التجهيزات للمعهد الفني الصحي بإسنا،يأتي ذلك في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

ووجهت الوزيرة بالاهتمام بالبنية التحتية المعلوماتية للمعهد، كما وجهت بأن تكون المناهج التى ستدرس به تضاهي المناهج الألمانية التى تدرس فى معهد الجونة، مشيرة إلى أنه سيتم إبرام بروتوكول تعاون مع معهد الجونة فى هذا الشأن، بما سيرفع كفاءة الخريجين، ويعود بالنفع على مصلحة المريض المصري.

جدير بالذكر أن مشروع المعهد كان متعثرا منذ عام ١٩٩٨ ، حيث بلغت التكلفة الإنشائية والتجهيزية له حوالي 55 مليون جنيه، حيث سيشمل جميع التخصصات التمريضية،وسيساهم بشكل كبير فى سد احتياجات المحافظة من الفنيين والفنيات،خاصة مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.
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