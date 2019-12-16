هواوي تنفذ ندوة تعريفية عن مسابقتها العالمية لتكنولوجيا المعلومات بجامعة سوهاج

استضافت جامعة سوهاج ممثلي شركة هواوي، وأسماء سراج مدير التطوير الأكاديمي، وعمرو زايد مدير قطاع التدريب، حيث تم تنظيم ندوة تعريفية حول مراحل المسابقة العالمية لتكنولوجيا المعلومات للشركةHuawei ICT ، Competition 2019-2020، بحضور القائمين بعمل عمداء كليات الهندسة والعلوم والتعليم الصناعي والحاسبات.
طلاب جامعة سوهاج يطالبون بتوفير وسائل نقل إلى جامعتهم في مدينة الكوامل
وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج إن شركة هواوي بصدد إنشاء أكاديمية لها بالجامعة لدعم المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتدعيم وصقل الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل، وبناء قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة لتنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي، موضحا أن الهدف ليس فقط التدريب بل تعدي ذلك إلى الطموح في توفير آلاف فرص عمل في كبري شركات هذا المجال.
وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن ممثلي الشركة قاموا بدعوة الطلاب للمشاركة في مسابقة هواوى العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات Huawei ICT Competition 2020، من خلال شرح مراحل المسابقة وقواعد وشروط الاشتراك وخطوات التسجيل.
من جانبها قالت أسماء فراج مدير التطوير الأكاديمي بالشركة إن هواوي من خلال هذه المسابقة تهدف إلى خلق منصة تعليمية إلكترونية لتدريب وتأهيل الطلبة على أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والاتصالات والشبكات ثم يتم اختبارهم لاختيار المتميزين للحصول على فرص للتدريب التوظيفي أو التوظيف.
وأضافت أن المسابقة ستساهم فى حصول الشباب الأكثر تميزًا على فرصة السفر للصين لحضور المسابقة العالمية وتمثيل مصر، ومنحهم فرصة تدريب متقدم في المركز الرئيسي للبحث والتطوير لشركة هواوي في الصين.
طلاب جامعة سوهاج يطالبون بتوفير وسائل نقل إلى جامعتهم في مدينة الكوامل
وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج إن شركة هواوي بصدد إنشاء أكاديمية لها بالجامعة لدعم المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتدعيم وصقل الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل، وبناء قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة لتنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي، موضحا أن الهدف ليس فقط التدريب بل تعدي ذلك إلى الطموح في توفير آلاف فرص عمل في كبري شركات هذا المجال.
وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن ممثلي الشركة قاموا بدعوة الطلاب للمشاركة في مسابقة هواوى العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات Huawei ICT Competition 2020، من خلال شرح مراحل المسابقة وقواعد وشروط الاشتراك وخطوات التسجيل.
من جانبها قالت أسماء فراج مدير التطوير الأكاديمي بالشركة إن هواوي من خلال هذه المسابقة تهدف إلى خلق منصة تعليمية إلكترونية لتدريب وتأهيل الطلبة على أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والاتصالات والشبكات ثم يتم اختبارهم لاختيار المتميزين للحصول على فرص للتدريب التوظيفي أو التوظيف.
وأضافت أن المسابقة ستساهم فى حصول الشباب الأكثر تميزًا على فرصة السفر للصين لحضور المسابقة العالمية وتمثيل مصر، ومنحهم فرصة تدريب متقدم في المركز الرئيسي للبحث والتطوير لشركة هواوي في الصين.