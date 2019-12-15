جامعة سوهاج تستعد للمشاركة بمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج عن استعداد الجامعة للمشاركة بمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة البيئة، حيث وضعت وزارة البيئة عددا من المواصفات الفنية والمعايير للجامعة لكي تصنف كجامعة صديقة للبيئة.
وقال رئيس جامعة سوهاج إنه وجه بسرعة تشكيل فريق عمل من قطاع خدمة المجتمع للإعداد الجيد للمشاركة فى هذه المسابقة ليس هذا فحسب بل أيضًا ضرورة المشاركة فى المسابقة العالمية (UI Green Metric) “التصنيف العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة".
ومن جانبه قال الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إنه تم الانتهاء من وضع خطة لتنفيذ هذه التوجيهات سوف يتم الإعلان عنها خلال الاجتماع الذى سيعقد تحت رعاية رئيس الجامعة لكافة الأطراف المعنية خلال الأسبوع القادم.
حيث تم اختيار الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس جامعة سوهاج أحد أعضاء تلك اللجنة المشكلة.
وقال رئيس جامعة سوهاج إنه وجه بسرعة تشكيل فريق عمل من قطاع خدمة المجتمع للإعداد الجيد للمشاركة فى هذه المسابقة ليس هذا فحسب بل أيضًا ضرورة المشاركة فى المسابقة العالمية (UI Green Metric) “التصنيف العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة".
ومن جانبه قال الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إنه تم الانتهاء من وضع خطة لتنفيذ هذه التوجيهات سوف يتم الإعلان عنها خلال الاجتماع الذى سيعقد تحت رعاية رئيس الجامعة لكافة الأطراف المعنية خلال الأسبوع القادم.
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يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اصدر قرارًا بتاريخ ١٩ أكتوبر الماضي لعام ٢٠١٩م، بتشكيل لجنة لوضع معايير التقييم والإشراف على مسابقة افضل جامعة صديقة البيئة، برئاسة الدكتورة كاميليا صبحى مدير قطاع العلاقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى،وعضوية ثلاثة من نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
حيث تم اختيار الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس جامعة سوهاج أحد أعضاء تلك اللجنة المشكلة.