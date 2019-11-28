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تعليم

رئيس جامعة سوهاج: 60% من امتحانات منتصف العام إلكترونية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:18 م
رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج مع محرر صدى البلد
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اسلام مقلد - عدسة صلاح مهدى
قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إنه يوجد 57 ألف طالب بمختلف كليات الجامعة من المقرر دخولهم لامتحانات منتصف العام الدراسي.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، فى حواره لـ "صدى البلد"، أن 60% من الامتحانات ستجري بالنظام الإلكتروني، داخل قاعات مجهزة لذلك بعد القضاء نهائيا على المخيمات التى كان يتم عقد الامتحانات فيها.

وأكد رئيس جامعة سوهاج أنه تم تدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب من خلال عقد الدورات المستمرة لهم ونماذج للامتحانات إلكترونيا حتى يتم أداء الامتحانات النهائية بشكل سليم.

وأوضح أن الجامعة استطاعت التحول الرقمي فى العديد من المجالات، على راسها إعلان النتائج عبر الإنترنت بالاستعلام بالرقم القومي، وكذلك تفعيل التقدم الإلكتروني لطلاب الدراسات العليا للعام الجامعي 2019/2020، وكذلك التقدم لدورات التربية العسكرية، والتقدم للمدن الجامعية وتسكين الطلاب إلكترونيا، وإنشاء مركز لاستخراج بعض الشهادات الثبوتية للطلاب منه استخراج شهادة قيد واستخراج بيان حالة الطالب واستخراج بيان درجات، واستخراج السجل الدراسي، واستخراج شهادة بتقديرات السنوات، واستخراج شهادة حسن سير وسلوك، واستخراج سجل أداء التربية العسكرية للطالب، وكذلك إنشاء قناة على "يوتيوب"، وكذلك تطبيق على الهاتف المحمول للجامعة.
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