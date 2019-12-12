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تعليم

برامج توعية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع مجلس السكان الدولي

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:56 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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قســـم التعليـــــم
اجتمع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج مع الدكتورة نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولي في مصر، وطارق علم الدين المستشار القانوني ومسئول تنفيذ المشروعات والدكتورة نسرين سلامة مسئول برنامج الصحة بالمجلس، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات دارت حول تنفيذ عدد من الانشطة داخل الجامعة لتوعية الطلاب بأهمية الصحة الإنجابية وصحة الأسرة، ودعم برامج التوعية بخطورة الزيادة السكانية، وذلك بمقر المجلس بالقاهرة.

وأكد عزيز خلال الاجتماع أن الجامعة تحرص علي التعاون مع كافة المؤسسات الخارجية لتنفيذ برامج توعية للطلاب بالقضايا الهامة بالمجتمع، وخاصة فيما يتعلق بالمشكلات التي تعوق التنمية في كل المجالات.

ولفت عزيز إلى أن الزيادة السكانية تعتبر قضية أمن قومي، و تتطلب تضافر كافة الجهود بين كافة القطاعات، مع وضع خطط إلزامية، تسعى للعمل على حلها لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يلعبه المجلس في استحداث آليات غير تقليدية في مواجهة الزيادة السكانية والوصول إلى نتائج ملموسة.

وأوضحت الدكتورة نهلة عبد التواب أنه سيتم أيضًا بالتعاون مع المجلس والجامعة تنفيذ برامج توعية للطلاب عن الصحة الإنجابية باعتبارها نهجا أساسيا تؤثر على كل من الرجال والنساء من الطفولة إلى سن الشيخوخة.

وأضافت أنه وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان فإن الصحة الإنجابية في أي عمر تؤثر تأثيرًا عميقًا على صحة الفرد لاحقًا.

كما أشارت إلى أنه سوف يتم إعداد مقرر علمي للتوعية بهذه المشكلات وخطورتها بالمستقبل، إلى جانب تدريب عدد من الأطباء علي كل ما هو جديد بالصحة الإنجابية.
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