"أنا إنسان": الاعتداء على عامل نظافة تعدٍ على الكرامة الإنسانية

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على مدار 3 أيام.. قافلة جمعية أطفال السجينات تقدم خدماتها الطبية بقرى أسيوط وطالبت ندى سمير المسؤولين بسرعة التدخل ومحاسبة هؤلاء الشباب ورد كرامة واعتبار هذا العامل.



وقالت: لو كنت مسؤولا أو صاحب القرار لكنت وقعت عقوبة على هذا الشباب المستهتر بالعمل في تنظيف الشوارع وجمع القمامة لمدة شهر ليدركوا حجم المجهود الذي يقوم به عمال النظافة يوميا في ظروف جوية قاسية صيفا وشتاء. وطالبت ندى سمير المسؤولين بسرعة التدخل ومحاسبة هؤلاء الشباب ورد كرامة واعتبار هذا العامل.وقالت: لو كنت مسؤولا أو صاحب القرار لكنت وقعت عقوبة على هذا الشباب المستهتر بالعمل في تنظيف الشوارع وجمع القمامة لمدة شهر ليدركوا حجم المجهود الذي يقوم به عمال النظافة يوميا في ظروف جوية قاسية صيفا وشتاء.

أدانت مبادرة أنا إنسان لرعاية عمال النظافة والعاملين بمجال الخدمات المساندة، واقعة تعدى مجموعة من الشباب على أحد عمال النظافة أثناء تأدية عمله بمحافظة طنطا.وقالت ندى سمير مؤسسة مبادرة أنا إنسان ورئيس لجنة المساعدات الاجتماعية بمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، أن خبر اعتداء مجموعة من الشباب على عامل نظافة بالضرب والصفع على وجهه أثناء عمله والذى تناوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر في بعض المواقع الإخبارية هو مشهد مهين وتعد صارخ وصريح على كل معاني الكرامة الإنسانية وغريب على طبيعة وأصالة الإنسان المصرى المعروف بالشهامه والخلق الحسن والعطف على المسكين واحترام الكبير.